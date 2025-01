Nokia: nouvel accord de licence avec Samsung information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 10:40









(CercleFinance.com) - Nokia annonce la signature d'un accord de licence de brevet pluriannuel avec Samsung couvrant l'utilisation des technologies vidéo de Nokia dans les téléviseurs Samsung, accord en vertu duquel le groupe sud-coréen lui versera des redevances.



L'équipementier de réseaux finlandais précise que ce nouvel accord est distinct de l'accord de licence de brevet 5G existant entre Nokia et Samsung. Les termes de l'entente demeurent confidentiels entre les parties.



'Cet accord est une nouvelle preuve du leadership de Nokia dans les technologies vidéo et multimédia, et une nouvelle validation de nos investissements de plusieurs décennies dans la R&D et la normalisation multimédia', commente Arvin Patel, chief licensing officer.





