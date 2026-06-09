Nokia lance une solution contre les menaces DDoS

Nokia fait part du lancement de Nokia Deepfield Genome Shield, premier système d'automatisation de la sécurité du secteur facilitant une protection DDoS proactive et permanente pour les fournisseurs de télécommunications, les sociétés d'hébergement, les points d'échange internet et les fournisseurs de services cloud à l'ère de l'IA.

Genome Shield répond au changement fondamental des menaces DDoS (attaques par déni de service distribué) provoqué par l'émergence de botnets proxy résidentiels, qui représentent aujourd'hui environ 200 millions d'appareils compromis dans le monde.

Dépassant les approches réactives qui ne peuvent suivre le rythme des attaques DDoS modernes et rapides atteignant plusieurs térabits, cette solution permet une protection réseau proactive, continuellement mise à jour et toujours active.

Il s'agit de la première suite de sécurité dédiée à l'ère de l'IA de Nokia, "protégeant les réseaux contre les menaces pilotées par l'IA tout en fournissant une télémétrie de sécurité fiable et continuellement mise à jour, sur laquelle les systèmes d'IA et de machine learning des opérateurs s'appuient de plus en plus".

L'équipementier de réseaux finlandais précise que les premières capacités de Genome Shield ont déjà été introduites dans Nokia Deepfield Defender et sont aujourd'hui utilisées par les clients. Des fonctionnalités supplémentaires seront déployées tout au long de 2026.

Un contrat remporté en Indonésie

Par ailleurs, Nokia annonce ce mardi avoir conclu un partenariat avec Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat ou IOH) afin de moderniser le réseau mobile national de cet opérateur en Indonésie grâce au déploiement de technologies avancées de réseau d'accès radio 5G (RAN).

En tant que partenaire technologique clé, Nokia soutiendra le déploiement de la 5G basse et moyenne bande "afin d'aider à construire des réseaux performants, prêts pour l'IA, conçus pour offrir une expérience numérique plus fluide, plus fiable et plus réactive aux clients".