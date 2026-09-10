Nokia lance sa solution Cognitive Operations

Nokia fait part du lancement de Cognitive Operations (CO), une nouvelle plateforme qui "unifie les communications critiques, l'informatique en périphérie de réseau (edge computing) accélérée et l'IA opérationnelle pour les secteurs où toute défaillance des opérations de terrain est exclue".

Selon lui, cette solution renforce l'intelligence des sites et des actifs pour les équipes opérationnelles, qu'elles assurent la gestion et la connectivité d'une mine, permettent aux véhicules d'urgence de partager des informations en temps réel sur un incident ou interviennent sur le champ de bataille.

Le groupe finlandais lance en effet sa nouvelle solution sous la forme de trois applications verticales, destinées respectivement au secteur minier, aux services d'urgence et de sécurité publique, ainsi qu'aux opérations militaires tactiques et de défense.

Les équipes bénéficieront d'une assistance par des agents d'IA, d'un jumeau numérique 3D dynamique des opérations, d'analyses vidéo en temps réel, de la maintenance prédictive et d'une surveillance autonome de la sécurité, permettant une résilience opérationnelle accrue, une réduction des temps d'arrêt et une visibilité continue.

"CO de Nokia crée également une infrastructure de réseau sans fil hybride et dynamique, sans aucun point de défaillance, garantissant ainsi la continuité des opérations critiques dans les environnements les plus exigeants", ajoute l'équipementier de réseaux.