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Ukraine: La Russie frappe des sites industriels, quatre morts à Dnipro
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 13:51
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Conséquences d'une attaque de drone russe à Dnipro

Conséquences d'une attaque de drone russe à Dnipro

La Russie a bombardé dans la nuit de lundi ‌à mardi des sites industriels dans le sud-est et le centre de l'Ukraine, faisant quatre morts, tandis que des milliers ​de personnes ont été privées d'électricité dans le nord du pays, ont déclaré des responsables ukrainiens.

Selon le gouverneur de la région ukrainienne de Dnipropetrovsk, dans le sud-est du pays, la Russie a simultanément frappé des sites industriels dans les ​villes de Dnipro, Kryvyi Rih et Pavlohrad.

La Russie a tiré des missiles, utilisé drones et artillerie contre quatre districts de la région, selon le gouverneur Oleksandr ​Hanja, qui précise qu'un bâtiment commercial et un entrepôt ont ⁠été gravement endommagés à Dnipro.

Une frappe de missile russe contre une usine d'Interpipe à Dnipro a fait ‌quatre morts et sept blessés dans la nuit, a annoncé mardi l'entreprise, premier producteur ukrainien de tubes.

"Dans la nuit, la Russie a lancé une frappe de missile balistique contre un site industriel ​civil exploité par Interpipe", a déclaré l'entreprise ‌sur Facebook, faisant également état de dégâts matériels.

Des entreprises ont également été endommagées ⁠à Pavlohrad et à Kryvyi Rih, ville natale du président ukrainien Volodimir Zelensky, a précisé le gouverneur.

Les combats sur la ligne de front étant largement au point mort depuis plus de quatre ans et demi, Moscou et Kyiv ont multiplié ⁠ces derniers mois les ‌frappes contre les entreprises, ports, et infrastructures logistiques afin de nuire à l’effort de guerre de ⁠l’adversaire.

L'armée russe a usé durant son attaque nocturne de missiles antinavires et balistiques Oniks, ainsi que de quatre missiles ‌de croisière et 212 drones, a indiqué l’armée de l’air ukrainienne.

Une autre attaque russe contre une installation ⁠énergétique dans la région voisine de Tchernihiv a privé d’électricité près de 100.000 foyers, ⁠a indiqué une société régionale ‌de distribution d’électricité.

Moscou a également mené une attaque "massive" contre la région centrale de Poltava, touchant une entreprise industrielle et ​une infrastructure critique, a déclaré le gouverneur Vitalii Diakivnych.

Parallèlement, des ‌drones ukrainiens ont frappé des cibles civiles dans la région russe de Samara, sur les rives de la Volga, a déclaré le gouverneur local. ​Un mort et quatre blessés ont été signalés dans la région, qui abrite des raffineries de pétrole.

L'armée ukrainienne a déclaré avoir visé la raffinerie de la ville de Oufa, dans la région.

Dans la région ukrainienne de Zaporijjia ⁠contrôlée par la Russie, un homme a été tué et trois autres blessés lors d'une attaque de drone ukrainien contre une ambulance, a déclaré un responsable russe.

Reuters n'a pu confirmer de source indépendante ces informations du gouverneur de la région, nommé par la Russie.

Le ministère russe de la Défense a indiqué que les unités de défense aérienne avaient détruit 297 drones au-dessus de plusieurs régions russes au cours de la nuit.

(Rédigé par Anna Pruchnicka ; avec Pavel Polityuk version française ​Etienne Breban, édité par Sophie Louet)

Guerre en Ukraine
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