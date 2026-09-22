Ukraine: La Russie frappe des sites industriels, quatre morts à Dnipro

Conséquences d'une attaque de drone russe à Dnipro
La Russie a bombardé dans la nuit de lundi à mardi des sites industriels dans le sud-est et le centre de l'Ukraine, faisant quatre morts, tandis que des milliers de personnes ont été privées d'électricité dans le nord du pays, ont déclaré des responsables ukrainiens.
Selon le gouverneur de la région ukrainienne de Dnipropetrovsk, dans le sud-est du pays, la Russie a simultanément frappé des sites industriels dans les villes de Dnipro, Kryvyi Rih et Pavlohrad.
La Russie a tiré des missiles, utilisé drones et artillerie contre quatre districts de la région, selon le gouverneur Oleksandr Hanja, qui précise qu'un bâtiment commercial et un entrepôt ont été gravement endommagés à Dnipro.
Une frappe de missile russe contre une usine d'Interpipe à Dnipro a fait quatre morts et sept blessés dans la nuit, a annoncé mardi l'entreprise, premier producteur ukrainien de tubes.
"Dans la nuit, la Russie a lancé une frappe de missile balistique contre un site industriel civil exploité par Interpipe", a déclaré l'entreprise sur Facebook, faisant également état de dégâts matériels.
Des entreprises ont également été endommagées à Pavlohrad et à Kryvyi Rih, ville natale du président ukrainien Volodimir Zelensky, a précisé le gouverneur.
Les combats sur la ligne de front étant largement au point mort depuis plus de quatre ans et demi, Moscou et Kyiv ont multiplié ces derniers mois les frappes contre les entreprises, ports, et infrastructures logistiques afin de nuire à l’effort de guerre de l’adversaire.
L'armée russe a usé durant son attaque nocturne de missiles antinavires et balistiques Oniks, ainsi que de quatre missiles de croisière et 212 drones, a indiqué l’armée de l’air ukrainienne.
Une autre attaque russe contre une installation énergétique dans la région voisine de Tchernihiv a privé d’électricité près de 100.000 foyers, a indiqué une société régionale de distribution d’électricité.
Moscou a également mené une attaque "massive" contre la région centrale de Poltava, touchant une entreprise industrielle et une infrastructure critique, a déclaré le gouverneur Vitalii Diakivnych.
Parallèlement, des drones ukrainiens ont frappé des cibles civiles dans la région russe de Samara, sur les rives de la Volga, a déclaré le gouverneur local. Un mort et quatre blessés ont été signalés dans la région, qui abrite des raffineries de pétrole.
L'armée ukrainienne a déclaré avoir visé la raffinerie de la ville de Oufa, dans la région.
Dans la région ukrainienne de Zaporijjia contrôlée par la Russie, un homme a été tué et trois autres blessés lors d'une attaque de drone ukrainien contre une ambulance, a déclaré un responsable russe.
Reuters n'a pu confirmer de source indépendante ces informations du gouverneur de la région, nommé par la Russie.
Le ministère russe de la Défense a indiqué que les unités de défense aérienne avaient détruit 297 drones au-dessus de plusieurs régions russes au cours de la nuit.
(Rédigé par Anna Pruchnicka ; avec Pavel Polityuk version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)
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