Xi va presser Trump de cesser les ventes d’armes à Taïwan en vertu d’un accord de 1982 selon des sources

Le président américain Donald Trump en visite en Chine

par Trevor Hunnicutt, Yimou Lee et Ben Blanchard

Le ‌président chinois Xi Jinping devrait presser son homologue américain Donald Trump de mettre fin aux ventes d’armes à Taïwan en vertu d’un ​communiqué conjoint de 1982, lors d’une visite à Washington cette semaine, ont indiqué des sources informées du dossier.

Il pourrait formuler cette demande vendredi lors d'une visite des Archives nationales américaines, selon ces sources.

Malgré l’absence de relations diplomatiques officielles entre Washington et ​Taipei, les États-Unis sont légalement tenus de fournir à Taïwan, considéré par la Chine comme une province renégate, les moyens de se défendre. Pékin a appelé ​à plusieurs reprises à l'arrêt des ventes d'armes.

Trois sources proches des ⁠discussions préparatoires bilatérales en amont de la visite de Xi Jinping à Washington ont déclaré à Reuters que ‌Pékin pourrait évoquer son interprétation d'un des trois "communiqués conjoints" signés entre les États-Unis et la Chine en 1982.

En vertu de celui-ci, Washington avait alors manifesté son intention de réduire progressivement les ventes ​d’armes à Taïwan et de ne plus chercher ‌à conclure des contrats de vente d’armes à long terme avec Taipei.

Toutefois, dans une ⁠note annexe, le président américain de l’époque, Ronald Reagan, avait précisé que cette intention était "strictement subordonnée au maintien de l’engagement de la Chine en faveur d’une solution pacifique".

Le ministère chinois des Affaires étrangères n’a pas répondu à une demande de commentaire. ⁠Le quotidien officiel chinois "People’s ‌Daily" a déclaré mardi qu'une mauvaise gestion de la question taiwanaise pourrait pousser les relations sino-américaines "vers une ⁠situation très dangereuse".

Xi arrive à Washington mercredi, les entretiens officiels auront lieu jeudi et la visite des archives vendredi.

Selon ‌un responsable de la Maison blanche, Donald Trump entend se prononcer sur le nouveau programme de ventes d’armes ⁠dans un délai assez court.

Le ministère des Affaires étrangères de Taïwan a déclaré continuer ⁠à suivre de près l’évolution ‌des échanges de haut niveau entre les États-Unis et la Chine, tout en maintenant une "communication solide" avec les États-Unis.

LIVRAISONS D'ARMES

Les ​sources, qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat en raison du ‌caractère sensible du sujet, ont précisé que la Chine avait également demandé aux États-Unis de suspendre les livraisons d’armes déjà commandées par Taïwan.

Xi pourrait "faire valoir ​auprès de Trump que Taïwan est le provocateur et la seule source d’instabilité dans les relations sino-américaines, et que c’est Taïwan qui modifie le statu quo", a déclaré l’une des sources.

En contrepartie, la Chine propose son aide pour ⁠faire pression sur l’Iran au sujet de la guerre au Moyen-Orient, ont ajouté ces sources.

En décembre, l’administration Trump a approuvé un programme de vente d’armes à Taïwan d’un montant de 11 milliards de dollars, le plus important jamais conclu. Cependant, un deuxième programme, d’une valeur d’environ 14 milliards de dollars, est en suspens depuis des mois.

(Reportage Trevor Hunnicutt à Washington, Yimou Lee et Ben Blanchard à Taipei; Avec la contribution de David Brunnstrom à Washington et du bureau de Pékin; Version française ​Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)