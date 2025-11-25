Nokia lance la construction d'un nouveau campus à Ottawa
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 14:05
'Il jouera un rôle central en favorisant des avancées dans les réseaux alimentés par l'IA, les réseaux de centres de données, les infrastructures sécurisées quantiquement et les technologies 6G de nouvelle génération', affirme l'équipementier de réseaux finlandais.
S'étendant sur près de 750 000 pieds carrés au coeur du parc technologique Kanata North, ce campus mettra aussi en lumière la force des partenariats stratégiques de Nokia avec le gouvernement du Canada, celui de la Province de l'Ontario et la Ville d'Ottawa.
