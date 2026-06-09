 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nokia : l'inversion de polarité se confirme, s'enfonce sous 12,5E
information fournie par Zonebourse 09/06/2026 à 16:46

Nokia décroche de plus de 5% : l'inversion de polarité sous 14,5E se confirme, le titre s'enfonce sous 12,5E, en direction de la MM50 qui gravite vers 10,5E.

L'objectif suivant pourrait être le comblement du "gap" des 9,44E du 28 avril, puis la MM100 qui gravite vers 8,40E (niveau proche du plancher des 8,50E du 22 avril, les 2 auront convergé d'ici le 15/06).

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 203,43 +0,05%
Pétrole Brent
90,19 -4,17%
SOITEC
140,15 -10,42%
2CRSI
50,35 -7,44%
HAFFNER ENERGY
0,25 -6,37%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank