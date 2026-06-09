Nokia : l'inversion de polarité se confirme, s'enfonce sous 12,5E

Nokia décroche de plus de 5% : l'inversion de polarité sous 14,5E se confirme, le titre s'enfonce sous 12,5E, en direction de la MM50 qui gravite vers 10,5E.

L'objectif suivant pourrait être le comblement du "gap" des 9,44E du 28 avril, puis la MM100 qui gravite vers 8,40E (niveau proche du plancher des 8,50E du 22 avril, les 2 auront convergé d'ici le 15/06).