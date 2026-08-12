Nokia figure parmi les valeurs les plus performantes de l'indice STOXX grâce à l'effet d'entraînement lié à Lumentum

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 août - ** L'action Nokia NOKIA.HE progresse de 9 % et se rapproche du sommet de l'indice STOXX .STOXX , les analystes soulignant l'effet positif induit par les résultats trimestriels et les perspectives supérieurs aux attentes de Lumentum LITE.O ** Lumentum, un fabricant majeur de composants optiques, prévoit pour le premier trimestre un chiffre d’affaires compris entre 1,225 et 1,275 milliard de dollars, soit une hausse de 135 % en glissement annuel pour la valeur médiane, ce qui, selon la Danske Bank, représente un dépassement de 8 % des prévisions
** “Cela revêt une importance particulière pour Nokia en termes de confiance des investisseurs, et cela renforce la confiance dans la division Optique de l’entreprise”, déclare Simon Granath, analyste chez ABG Sundal Collier ** “Lumentum continue de faire face à une forte demande dans le domaine de l’IA”, ajoute la Danske Bank ** L'action Nokia est la deuxième plus forte hausse de l'indice européen STOXX 600 .STOXX
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