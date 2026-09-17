Nokia en tête de l'indice STOXX grâce à l'effet positif des perspectives de croissance de Ciena

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17 septembre - ** Les actions du fabricant finlandais d'équipements de télécommunications Nokia NOKIA.HE progressent d'environ 6,5 %, les analystes mettant en avant les ambitions de croissance CIEN.N de Ciena, un concurrent dans le domaine des réseaux optiques, , publiées mercredi en fin de journée

** Ciena vise un taux de croissance annuel composé (TCAC) de son chiffre d’affaires d’environ 30 % pour la période 2026-2029, ce qui laisse entrevoir de solides perspectives de croissance pour les produits optiques, selon Simon Granath, analyste chez ABG Sundal Collier

** C'est clairement positif également pour Nokia, car la demande du marché semble énorme et devrait se maintenir pendant plusieurs années, selon Kimmo Stenvall, analyste chez OP Pohjola

** L'action Nokia, en hausse d'environ 68,6 % depuis le début de l'année, occupe la première place de l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX