Nokia Deepfield Cloud Intelligence sera déployé en Arabie saoudite

Nokia fait part du déploiement, par l'opérateur télécoms saoudien Zain KSA, de sa solution Nokia Deepfield Cloud Intelligence pour améliorer l'efficacité et les performances de son réseau, qui couvre plus de 100 villes en Arabie saoudite.

Ce déploiement offre à Zain KSA une visibilité de bout en bout et en temps réel, permettant de résoudre plus rapidement les problèmes, d'améliorer la qualité et la fiabilité des services et de renforcer la résilience de l'infrastructure numérique dans l'ensemble du pays.

"Alors que la consommation de données continue de progresser rapidement en Arabie saoudite, les opérateurs télécoms doivent maintenir un niveau élevé de performance tout en exploitant des réseaux plus sûrs et plus fiables", souligne l'équipementier de réseaux finlandais.

Au coeur de la solution se trouve Deepfield Cloud Genome, une cartographie d'Internet actualisée en permanence, capable d'identifier les applications et les services dans plus de 30 catégories grâce à plus de 100 règles reposant sur l'intelligence artificielle et le machine learning.

Grâce à ses capacités d'analyse à grande échelle et à son architecture cloud native, la plateforme fournit à Zain KSA des données structurées enrichissant son écosystème numérique et facilitant le développement d'analyses avancées, de solutions d'IA et de nouveaux services.