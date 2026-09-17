Nokia bondit grâce aux bons résultats de Ciena

(Zonebourse.com) - Le titre Nokia caracole en tête des valeurs de l'indice STOXX Europe 600 jeudi, profitant des perspectives favorables présentées hier soir par son concurrent américain Ciena.

A 15h00, l'action de l'équipementier télécoms grimpait de 5,8% à 9,35 euros quand le STOXX 600 progressait de 0,8% dans le même temps. La valeur progresse de 67% depuis le début de l'année, faisant ressortir une capitalisation boursière de 49,5 milliards d'euros.

Ciena, spécialisé dans les systèmes, services et logiciels pour la connectivité haut débit, a réitéré mercredi lors d'une rencontre avec les investisseurs sa prévision d'une croissance moyenne annuelle de 27% de son chiffre d'affaires pour la période 2024-2026 et s'est donné comme objectif une progression de son activité de l'ordre de 30% d'ici à 2029, une perspective supérieure aux estimations du consensus.

Le groupe basé dans le Maryland a également déclaré tabler sur une marge brute d'environ 50% à un horizon de trois ans, là encore au-dessus des prévisions des analystes.

D'après les professionnels, ces objectifs sont de bon augure pour Nokia, le principal concurrent de Ciena sur le marché des composants optiques.

"Nokia remporte des parts de marché sur un secteur en forte croissance tout en accroissant nettement ses capacités pour répondre à un carnet de commandes en nette expansion", commentent les équipes de Jefferies.

"Cela pourrait lui permettre de tirer ses marges vers le haut, dans un contexte marqué par une forte demande, des tensions sur les capacités de production et une dynamique de prix porteuse", souligne l'intermédiaire américain.

Vers des objectifs bientôt revus à la hausse ?

A titre de comparaison, le groupe finlandais a vu son chiffre d'affaires dans les réseaux optiques augmenter de 20% en données comparables au 2ème trimestre, pour une marge brute qui s'est établie à 42,7% dans le domaine.

Du point de vue de certains observateurs, Nokia pourrait améliorer ses performances en gagnant des parts de marché au détriment de son rival américain, ce qui pourrait le conduire à revoir à la hausse ses perspectives financières au cours des mois qui viennent.

"Des hyperscalers comme Google, Microsoft, AWS et Meta placent désormais les produits proposés par Nokia sur un pied d'égalité avec ceux de Ciena", explique Jefferies.

"Ces acteurs cherchent activement à diversifier leurs commandes, désireux de s'affranchir de leur forte dépendance historique envers Ciena", indique le broker.

Nokia développe les technologies optiques à hautes performances qui permettent de connecter entre eux leurs centres de données dédiés à l'IA afin d'en améliorer les capacités.

Grâce à ses bonnes performances boursières, le titre est appelé à réintégrer l'Euro STOXX 50, l'indice de référence de la zone euro, à compter de lundi prochain.

A la Bourse de New York, le titre grimpait de plus de 7% dans les tout premiers échanges.

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