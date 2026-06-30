Nokia bondit à Helsinki, porté par l'optimisme de Jefferies

Nokia s'inscrit en forte hausse mardi à la Bourse d'Helsinki, profitant à la fois d'un spectaculaire relèvement d'objectif de cours de la part de Jefferies et d'un vent favorable venu de Wall Street, où les valeurs technologiques ont fortement rebondi la veille.

Jefferies a donné ce matin un vrai coup de projecteur au spécialiste des équipements de réseaux en indiquant avoir relevé son objectif de cours sur le titre de 10,70 à 13,80 euros, soit un potentiel de hausse de 21% par rapport au cours d'hier soir.

Pour étayer ce choix, le courtier - qui renouvelle sa recommandation d'achat sur la valeur - met en avant un argument clé : Nokia n'est plus seulement un équipementier télécom traditionnel, il est désormais devenu un acteur incontournable des infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle (IA).

Dans sa note, le broker rappelle que Nokia a enregistré 2,4 milliards d'euros de commandes liées au "cloud" et à l'IA en 2025, suivis d'un autre milliard d'euros de contrats sur le seul premier trimestre 2026.

Un carnet de commandes plein à craquer

Sachant que Nokia n'a pu livrer que 350 millions d'euros de ces équipements au premier trimestre, en raison de contraintes de production, le courtier fait valoir qu'un immense stock de commandes reste encore à honorer, un véritable trésor caché de nature à lui garantir des revenus élevés pour les mois qui viennent.

Dans ce contexte, Jefferies dit anticiper une accélération massive de la croissance et des marges en 2027 et 2028, avec des prévisions de bénéfice par action (BPA) désormais supérieures de 15% à celles du consensus de marché pour 2027.

Au-delà des fondamentaux propres à Nokia, l'action bénéficie d'un excellent timing de marché. La clôture positive du Nasdaq la veille, sur fond de chasse aux bonnes affaires sur les "Sept Magnifiques", déclenche une ruée sur les valeurs technologiques européennes ce matin.

Grâce à ce rebond, le titre porte maintenant à près de 112% ses gains depuis le début de l'année.