 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nokia bondit à Helsinki, porté par l'optimisme de Jefferies
information fournie par Zonebourse 30/06/2026 à 12:37

Nokia s'inscrit en forte hausse mardi à la Bourse d'Helsinki, profitant à la fois d'un spectaculaire relèvement d'objectif de cours de la part de Jefferies et d'un vent favorable venu de Wall Street, où les valeurs technologiques ont fortement rebondi la veille.

Jefferies a donné ce matin un vrai coup de projecteur au spécialiste des équipements de réseaux en indiquant avoir relevé son objectif de cours sur le titre de 10,70 à 13,80 euros, soit un potentiel de hausse de 21% par rapport au cours d'hier soir.

Pour étayer ce choix, le courtier - qui renouvelle sa recommandation d'achat sur la valeur - met en avant un argument clé : Nokia n'est plus seulement un équipementier télécom traditionnel, il est désormais devenu un acteur incontournable des infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle (IA).

Dans sa note, le broker rappelle que Nokia a enregistré 2,4 milliards d'euros de commandes liées au "cloud" et à l'IA en 2025, suivis d'un autre milliard d'euros de contrats sur le seul premier trimestre 2026.

Un carnet de commandes plein à craquer

Sachant que Nokia n'a pu livrer que 350 millions d'euros de ces équipements au premier trimestre, en raison de contraintes de production, le courtier fait valoir qu'un immense stock de commandes reste encore à honorer, un véritable trésor caché de nature à lui garantir des revenus élevés pour les mois qui viennent.

Dans ce contexte, Jefferies dit anticiper une accélération massive de la croissance et des marges en 2027 et 2028, avec des prévisions de bénéfice par action (BPA) désormais supérieures de 15% à celles du consensus de marché pour 2027.

Au-delà des fondamentaux propres à Nokia, l'action bénéficie d'un excellent timing de marché. La clôture positive du Nasdaq la veille, sur fond de chasse aux bonnes affaires sur les "Sept Magnifiques", déclenche une ruée sur les valeurs technologiques européennes ce matin.

Grâce à ce rebond, le titre porte maintenant à près de 112% ses gains depuis le début de l'année.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • D’où pourrait venir une chute brutale des cours boursiers ?
    D’où pourrait venir une chute brutale des cours boursiers ?
    information fournie par Ecorama 30.06.2026 14:10 

    Les marchés financiers évoluent actuellement à des niveaux élevés, portés notamment par l'intelligence artificielle et les valeurs technologiques. Mais certains économistes et responsables des banques centrales alertent sur l'apparition de fragilités susceptibles ... Lire la suite

  • La banque suisse UBS réalise chaque année un rapport sur la richesse au niveau mondial, intitulé le "Global wealth report". ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Nombre record de "nouveaux millionaires" dans le monde en 2025, selon UBS
    information fournie par AFP 30.06.2026 14:09 

    Le patrimoine des ménages a enregistré une nette hausse en 2025, avec un nombre "record" de "nouveaux millionnaires" au niveau mondial, selon une étude de la banque suisse UBS publiée mardi. L'an passé, près d'un million de personnes dans le monde, ou l'équivalent ... Lire la suite

  • Photo fournie par la NASA le 31 juillet 2004 du télescope Swift en cours de déballage dans un hangar de la base de l'US Air Force de Cap Canaveral, au Kennedy Space Center, en Floride ( NASA / Handout )
    La Nasa à la rescousse d'un de ses télescopes
    information fournie par AFP 30.06.2026 14:07 

    Pour empêcher l'un de ses vieux télescopes de finir en poussière, la Nasa s'apprête à lancer une périlleuse mission robotique de sauvetage qui pourrait offrir à l'avenir une seconde vie à d'autres satellites. Cette opération prévue pour durer plusieurs mois doit ... Lire la suite

  • Des forêts en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le 16 novembre 2021 ( AFP / Chris McCALL )
    Papouasie-Nouvelle-Guinée: un projet minier fait craindre un désastre environnemental
    information fournie par AFP 30.06.2026 14:06 

    Un vaste projet minier qui pourrait rejeter plusieurs centaines de millions de tonnes de déchets au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée suscite l'inquiétude des populations locales, une ONG et un responsable religieux mettant en garde contre un potentiel "désastre" ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
114,6 +37,58%
2CRSI
30,86 -0,32%
CAC 40
8 393,18 +0,31%
TELEPERFORMANCE
46,29 -10,95%
Pétrole Brent
73,32 +1,06%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank