Nokia: à nouveau distingué dans un rapport d'Omdia information fournie par Cercle Finance • 20/08/2025 à 10:48









(Zonebourse.com) - Nokia annonce que son portefeuille de réseaux centraux est classé #1 en termes de compétitivité dans le rapport annuel 'Market Landscape : Core Vendors - 2025' d'Omdia, parmi les 11 principaux fournisseurs de réseaux de base.



Il revendique les meilleurs scores obtenus dans les catégories de la préparation au cloud natif, de l'automatisation, du coeur en tant que service, du nombre d'accords de base 5G Standalone avec les CSP et de l'étendue du portefeuille de base.



Nokia continue de monter dans ses réseaux centraux, avec des clients récents comme Ooredoo Qatar et Telefonica Espagne. Son coeur 5G autonome compte 125 clients CSP, dont 54 avaient déjà lancé des services en direct au deuxième trimestre.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.