Nokia: a été sélectionné par NIC.br au Brésil

(CercleFinance.com) - Nokia a été sélectionné par le Centre brésilien d'information sur les réseaux (NIC.br), le plus grand opérateur IXP au monde, pour améliorer les performances et la fiabilité de l'infrastructure Internet du Brésil.



Les solutions de routage IP de pointe de Nokia soutiendront la mission du NIC.br, qui consiste à interconnecter l'écosystème Internet brésilien et à permettre son expansion et sa fiabilité. NIC.br remplacera une partie de sa technologie actuelle par le routeur d'interconnexion Nokia 7250 (IXR) et le routeur de service Nokia 7750 (SR).



La mise à niveau du réseau intervient alors que le pays fait face à une croissance massive du trafic de données Internet qui devrait atteindre 218,5 millions d'utilisateurs et plus de 50 térabits par seconde (Tb/s) au cours des cinq prochaines années.



Vach Kompella, vice-président senior et directeur général de l'activité IP Networks chez Nokia, a déclaré : ' Pour suivre la croissance fulgurante du Brésil, il est essentiel d'augmenter la capacité, la fiabilité et l'automatisation du réseau pour la mise à niveau du réseau de NIC.br. Les solutions de routage de Nokia sont conçues pour gérer les environnements de trafic les plus exigeants au monde et permettre la fourniture de services de haute qualité, comme EVPN. '





