Nobel/Économie-Les Américains Robert E. Hall et Michael Woodford récompensés pour leurs travaux sur la stabilisation économique

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Le Prix de la Banque de Suède en sciences économiques, communément qualifié de "Nobel" de l'économie, a été attribué lundi aux universitaires américains Robert E. Hall et Michael Woodford pour leurs travaux sur les modèles économiques fondés sur les décisions individuelles, qui contribuent aujourd’hui à orienter les politiques de stabilisation des banques centrales et des gouvernements à travers le monde.

"Grâce à eux, nous sommes mieux armés pour faire face aux chocs économiques, tels que les crises énergétiques ou les variations soudaines de la consommation des ménages", a déclaré John Hassler, président du comité du prix des sciences économiques, dans un communiqué.

L’une des principales avancées des deux lauréats est d’avoir montré que la stabilité économique ne pouvait être assurée qu’en tenant compte des millions de décisions prises à l’échelle individuelle par les ménages et les entreprises, plutôt qu’en s’appuyant sur des théories descendantes du fonctionnement de l’économie.

"Les autorités ne devraient pas considérer la stabilisation de l’économie comme un exercice consistant simplement à actionner des leviers pour contrôler l’économie, indépendamment de ce que les acteurs économiques comprennent de son fonctionnement", a déclaré Michael Woodford, 70 ans, de l’université Columbia, lors d’une conférence de presse.

Michael Woodford a expliqué que, contrairement aux chocs pétroliers des années 1970, lorsque les banques centrales peinaient à combattre une inflation galopante, ce nouveau cadre avait contribué à renforcer les instruments traditionnels de politique monétaire lors de la crise financière mondiale de la fin des années 2000.

"Le fait de communiquer plus explicitement sur l’évolution probable des taux d’intérêt à l’avenir, plutôt que de compter simplement sur la possibilité de baisser encore immédiatement les taux, a constitué un élément important de la réponse des autorités dans les années qui ont suivi 2009", a-t-il souligné.

Au-delà des indications prospectives ("forward guidance") sur l’orientation future de la politique monétaire, les travaux de Michael Woodford et de Robert E. Hall, 83 ans, de l’université Stanford, ont contribué à vulgariser d’autres concepts, comme celui de l’inflation visqueuse ("sticky inflation"), qui caractérise une situation où les prix s’ajustent avec retard aux variations de la demande.

Un autre concept est celui de l’écart de production ("output gap"), qui mesure les pressions exercées par la demande sur l’économie et l’efficacité avec laquelle les ressources sont utilisées.

L'objectif fondamental des politiques de stabilisation est de piloter l'écart de production pour qu'il soit le plus proche de zéro.

Créé en 1969 à l’initiative de la banque centrale suédoise, le prix d’économie ne figure pas parmi les cinq distinctions originelles instituées par le testament de 1895 de l’industriel et inventeur de la dynamite Alfred Nobel. Il est doté de 12 millions de couronnes suédoises.

L’an dernier, le Nobel de l'économie, avait été attribué à Joel Mokyr, Philippe Aghion et Peter Howitt pour "avoir expliqué la croissance économique stimulée par l'innovation".

Ce prix est le dernier de la levée 2026 des Nobel qui ont récompensé la Sud-Africaine Navanethem "Navi" Pillay pour la paix, la Canadienne Anne Carson en littérature, le Français Henri Kagan et le Japonais Kenso Soai pour la chimie, le Belgo-Américain Francis Halzen en physique, ainsi que l'Américain Karl Deisseroth et les Allemands Peter Hegemann et Georg Nagelen en médecine.

(Reportage Simon Johnson, Niklas Pollard, Johan Ahlander et Marie Mannes à Stockholm; Terje Solsvik à Oslo et Mark John à Londres; Version française Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)