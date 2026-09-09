NN Group pénalisé par une dégradation chez ING

NN Group perd 2,2% à 77,5 EUR à Amsterdam, victime d'une dégradation de recommandation de la part d'ING, passée d'"achat" à "conserver", avec un nouvel objectif de cours de 74 EUR sur le titre du groupe néerlandais d'assurance et de gestion de placements.

"Bien que le capital reste solide, NN Group semble faire face à des revers qui pourraient limiter sa capacité à dépasser largement ses objectifs fixés pour 2028", estime ING, qui pointe ainsi une évolution défavorable de la réglementation au Japon et l'expiration, d'ici fin 2027, de l'accord avec Piraeus Bank en Grèce.

"Enfin, les résultats du 1er semestre sont bons, mais ils manquent d'éléments permettant de montrer une génération organique de capital (OCG) qui dépasse plus régulièrement les attentes", juge en outre la banque néerlandaise dans sa note.

Selon ING, le cours de l'action NN a surperformé et est donc plus vulnérable aux revers. "Nous voyons le plus grand risque soit dans une sortie du marché japonais, soit, de façon moins probable, dans la vente de la division bancaire", poursuit-elle.