 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

NN Group pénalisé par une dégradation chez ING
information fournie par Zonebourse 09/09/2026 à 10:08
Ajouter Boursorama à vos sources

NN Group perd 2,2% à 77,5 EUR à Amsterdam, victime d'une dégradation de recommandation de la part d'ING, passée d'"achat" à "conserver", avec un nouvel objectif de cours de 74 EUR sur le titre du groupe néerlandais d'assurance et de gestion de placements.

"Bien que le capital reste solide, NN Group semble faire face à des revers qui pourraient limiter sa capacité à dépasser largement ses objectifs fixés pour 2028", estime ING, qui pointe ainsi une évolution défavorable de la réglementation au Japon et l'expiration, d'ici fin 2027, de l'accord avec Piraeus Bank en Grèce.

"Enfin, les résultats du 1er semestre sont bons, mais ils manquent d'éléments permettant de montrer une génération organique de capital (OCG) qui dépasse plus régulièrement les attentes", juge en outre la banque néerlandaise dans sa note.

Selon ING, le cours de l'action NN a surperformé et est donc plus vulnérable aux revers. "Nous voyons le plus grand risque soit dans une sortie du marché japonais, soit, de façon moins probable, dans la vente de la division bancaire", poursuit-elle.

Valeurs associées

NN GROUP
76,9400 EUR Euronext Amsterdam -2,98%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
100,57 +1,19%
CAC 40
8 201,53 -1,40%
BIOPHYTIS
0,0729 +0,55%
SOITEC
140,9 -3,72%
HAFFNER ENERGY
0,605 -3,82%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank