nLIGHT progresse après un chiffre d'affaires préliminaire plus élevé que prévu au quatrième trimestre et un relèvement des prévisions de Needham

13 janvier - ** Les actions du fournisseur de lasers à fibre de haute puissance nLIGHT LASR.O augmentent de 6,18 % à 44,14 $

** LASR prévoit un chiffre d'affaires préliminaire de 78 à 80 millions de dollars pour le quatrième trimestre, supérieur aux prévisions précédemment annoncées de 72 à 78 millions de dollars

** L'entreprise invoque la solidité continue du marché de l'aérospatiale et de la défense pour expliquer la hausse anticipée de son chiffre d'affaires.

** Needham relève son objectif de cours à 48 $, contre 39 $ auparavant, et réitère sa notation "achat"

** Le chiffre d'affaires préliminaire de LASR pour les produits laser au 4ème trimestre de 54 à 55 millions de dollars, le chiffre d'affaires du développement avancé de 24 à 25 millions de dollars "était bien supérieur à notre estimation de 19,5 millions de dollars" - selon la société de courtage

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a progressé de 18,48 % depuis le début de l'année