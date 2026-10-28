NiSource prévoit 40 milliards de dollars de dépenses d'investissement d'ici 2033 ; son cours en hausse

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28 octobre - ** L'action du groupe américain de services publics NiSource NI.N a progressé de 1,3 % à 44,43 dollars lors des négociations après clôture

** NI prolonge son plan d'investissement jusqu'en 2033; prévoit des dépenses d'investissement de 40 milliards de dollars sur cette période de sept ans

** Ce plan prévoit 8 milliards de dollars d'investissements dans des centres de données pour la période 2027-2033 - NI

** La société affiche un bénéfice ajusté de 27 cents par action au troisième trimestre, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 23 cents par action - LSEG

** Par ailleurs, la société annonce qu'elle permettra à ses clients du secteur de l'électricité de réaliser 57,5 millions de dollars d'économies grâce au développement de centres de données

** À la clôture d’hier, l’action affichait une hausse de 5 % depuis le début de l’année