NiSource en hausse grâce à un accord énergétique à long terme conclu avec Microsoft

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16 octobre - ** L'action du groupe américain de services publics NiSource NI.N progresse de 2,8 % à 42,44 dollars avant l'ouverture du marché

** Co signe un nouvel accord énergétique à long terme avec Microsoft MSFT.O pour son campus du nord-ouest de l'Indiana, annoncé précédemment

** Cet accord porte à environ 1,75 milliard de dollars le montant total des économies attendues pour les clients de NIPSCO en matière d’électricité

** Aux termes de cet accord, MSFT devrait commencer à bénéficier du service d’électricité dans le cadre d’un contrat d’une durée de 20 ans à compter de 2028

** Par l’intermédiaire de GenCo, NiSource dessert de nouveaux clients à forte consommation dans le cadre d’une structure visant à protéger les clients existants de NIPSCO contre toute augmentation des coûts

** Le portefeuille de ressources de GenCo apportera environ 1 100 mégawatts, NIPSCO et GenCo assurant le transport et la production nécessaires pour alimenter le centre de données de Microsoft et d’autres clients

** Par ailleurs, une filiale de NI a signé un accord avec une entité du groupe AGP concernant un projet de stockage par batterie de 600 MW et 2 400 MWh, raccordé au réseau MISO, selon un document déposé auprès de la SEC

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 1,2 % depuis le début de l'année