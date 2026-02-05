Nippon Steel revoit à la hausse ses prévisions de perte nette pour l'ensemble de l'année à 446 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'arrêt du haut fourneau de Muroran réduit le bénéfice de 40 milliards de yens

*

Les performances d' U.S. Steel devraient se redresser au cours de l'exercice 2026

*

Amélioration de l'activité en Inde après avoir atteint le creux de la vague en décembre

(Ajout de puces et de citations dans les paragraphes 6 à 8) par Katya Golubkova et Yuka Obayashi

Nippon Steel 5401.T a jeudi revu à la hausse ses prévisions de perte nette pour l'exercice financier se terminant en mars à 70 milliards de yens (446,1 millions de dollars), en raison notamment d'un incendie dans un haut fourneau, après avoir enregistré une perte au cours des neuf mois jusqu'à décembre.

Le plus grand sidérurgiste japonais s'attendait auparavant à une perte de 60 milliards de yens en raison de charges liées à un accord de 15 milliards de dollars pour l'achat d' U.S. Steel X.MX qui s'est achevé en juin et après s'être retiré des actifs sidérurgiques au Brésil.

Les résultats annuels de l'entreprise seront également affectés par les exportations d'acier en provenance de Chine, la faiblesse de la demande intérieure et une charge liée à un incendie survenu dans son aciérie de Muroran, à Hokkaido.

Le haut fourneau de Muroran, fermé en décembre et devant reprendre ses activités en mars, devrait affecter les bénéfices de Nippon Steel à hauteur de 40 milliards de yens, a déclaré Takahiko Iwai, directeur financier, lors d'une réunion d'information sur les résultats.

Sur les neuf mois jusqu'en décembre, la société a enregistré une perte nette de 45 milliards de yens, contre un bénéfice de 362,1 milliards de yens un an plus tôt.

M. Iwai a déclaré que les performances d' U.S. Steel devraient se redresser au cours de la prochaine année fiscale en raison de la reprise du marché de l'acier aux États-Unis, bien qu'il ait refusé de donner une estimation concrète des bénéfices.

Pour Nippon Steel, les activités à l'étranger, en particulier aux États-Unis et en Inde, restent les principaux moteurs de la croissance.

"L'activité sidérurgique indienne a vu ses marges diminuer, mais elle s'est redressée depuis qu'elle a touché le fond en décembre", a déclaré M. Iwai, ajoutant que l'entreprise entend accélérer l'expansion de ses capacités dans ce pays.

Reuters a rapporté jeudi, en citant des sources, que Nippon Steel envisageait de vendre jusqu'à 500 milliards de yens d'obligations convertibles , car elle a besoin de capitaux pour développer ses activités à l'étranger et pour des initiatives de décarbonisation.

L'entreprise a également besoin d'un financement à long terme pour remplacer un prêt relais qu'elle a contracté pour l'acquisition d' U.S. Steel l'année dernière et qui s'élevait à environ 2 000 milliards de yens, ont déclaré les sources.

Nippon Steel se tournera vers des options de financement optimales étant donné que le prêt-relais expire en juin, a déclaré M. Iwai, ajoutant que rien n'a été décidé en ce qui concerne le financement.

(1 $ = 156,9100 yens)