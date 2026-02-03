Nintendo affiche des résultats solides malgré les tensions sur le marché des puces
03/02/2026
Le bénéfice d'exploitation du dernier trimestre s'est établi à 155 milliards de yens, soit environ 995 millions de dollars. Pour l'exercice complet, Nintendo table sur un bénéfice de 370 milliards de yens, en progression de près de 33% par rapport à l'année précédente. Interrogé sur l'impact de la flambée des prix des puces mémoire, le président Shuntaro Furukawa a estimé que cette hausse n'avait pas d'effet significatif à court terme, tout en reconnaissant qu'une pression durable pourrait affecter la rentabilité. Grâce à des niveaux de stocks élevés et à des contrats d'approvisionnement à long terme, Nintendo apparaît mieux préparé que d'autres acteurs du secteur.
La Switch 2, commercialisée depuis mi-2025, est vendue 449,99 dollars aux États-Unis contre environ 320 dollars au Japon, un écart reflétant l'inflation américaine. En Bourse, l'action Nintendo a perdu un tiers de sa valeur depuis son pic de novembre, en partie à cause d'inquiétudes sur la rentabilité de la console et d'un calendrier de sorties jugé peu ambitieux. La firme applique toutefois une politique rigoureuse de non-vente à perte sur ses consoles. Les regards se tournent désormais vers les prochains lancements, dont "Mario Tennis Fever", attendu dès la semaine prochaine.
