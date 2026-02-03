 Aller au contenu principal
Nintendo affiche des résultats solides malgré les tensions sur le marché des puces
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 16:10

Nintendo a annoncé une hausse de 23% de son bénéfice trimestriel, soutenue par les ventes robustes de sa nouvelle console Switch 2. Sur les neuf premiers mois de l'exercice clos fin décembre, la firme japonaise a écoulé 17,4 millions d'unités de sa console hybride, un résultat jugé remarquable en l'absence de jeux exclusifs majeurs. Le groupe maintient son objectif annuel de 19 millions de ventes pour la Switch 2 et a reconduit l'ensemble de ses prévisions financières pour l'exercice, rassurant ainsi les investisseurs sur la solidité de sa stratégie commerciale.

Le bénéfice d'exploitation du dernier trimestre s'est établi à 155 milliards de yens, soit environ 995 millions de dollars. Pour l'exercice complet, Nintendo table sur un bénéfice de 370 milliards de yens, en progression de près de 33% par rapport à l'année précédente. Interrogé sur l'impact de la flambée des prix des puces mémoire, le président Shuntaro Furukawa a estimé que cette hausse n'avait pas d'effet significatif à court terme, tout en reconnaissant qu'une pression durable pourrait affecter la rentabilité. Grâce à des niveaux de stocks élevés et à des contrats d'approvisionnement à long terme, Nintendo apparaît mieux préparé que d'autres acteurs du secteur.

La Switch 2, commercialisée depuis mi-2025, est vendue 449,99 dollars aux États-Unis contre environ 320 dollars au Japon, un écart reflétant l'inflation américaine. En Bourse, l'action Nintendo a perdu un tiers de sa valeur depuis son pic de novembre, en partie à cause d'inquiétudes sur la rentabilité de la console et d'un calendrier de sorties jugé peu ambitieux. La firme applique toutefois une politique rigoureuse de non-vente à perte sur ses consoles. Les regards se tournent désormais vers les prochains lancements, dont "Mario Tennis Fever", attendu dès la semaine prochaine.

