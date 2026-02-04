 Aller au contenu principal
Nikkei : une toute petite pause de -0,78% après un rallye de 4% la veille
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 11:12

Après l'envolée de près de 4 % ( 3,92%) de ce 3 février, ce qui portait le gain annuel à 10%, l'indice Nikkei souffle un peu (-0,78%) pour clôturer 54.293, au niveau du précédent zénith des 54.340.
Le Nikkei a enregistré ainsi sa plus forte hausse quotidienne depuis le 25 octobre, sans même qu'on puisse relier cet écart à la détente du Yen... qui ne bouge pas, et encore moins à une détente des taux puisque le "10 ans" affichait 2Pts la veille et reste stable ce mercredi vers 2,2500%, pire niveau depuis juillet 1997.

Le risque de double-top sous 54.340 (à 200Pts près, le Nikkei a culminé à 54.460 ce matin) n'est donc pas à écarter définitivement : les optimistes espèrent au contraire que le prochain objectif à la hausse se situe vers 56.400 d'après la dernière oscillation entre 48.400 et 52.400 (potentiel de 4.000Pts).

Fermer

