Nikkei : une toute petite pause de -0,78% après un rallye de 4% la veille
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 11:12
Le Nikkei a enregistré ainsi sa plus forte hausse quotidienne depuis le 25 octobre, sans même qu'on puisse relier cet écart à la détente du Yen... qui ne bouge pas, et encore moins à une détente des taux puisque le "10 ans" affichait 2Pts la veille et reste stable ce mercredi vers 2,2500%, pire niveau depuis juillet 1997.
Le risque de double-top sous 54.340 (à 200Pts près, le Nikkei a culminé à 54.460 ce matin) n'est donc pas à écarter définitivement : les optimistes espèrent au contraire que le prochain objectif à la hausse se situe vers 56.400 d'après la dernière oscillation entre 48.400 et 52.400 (potentiel de 4.000Pts).
