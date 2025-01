Nikkei : reprend 1% à 39.414Pts. information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 09:59









(CercleFinance.com) - Le Nikkei reprend 1% à 39.414Pts, à l'issue d'une séance peu volatile (39.448 au plus haut).

L'indice s'est replié jusque vers 39.129 avant d'esquisser un rebond en direction de la résistance des 40.000Pts.

La lourdeur domine à court terme et le prochain objectif à la baisse devrait se situer vers 39.238, 'gap' resté béant depuis le 21 janvier, puis le seuil pivot des 39.160.





