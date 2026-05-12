 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nikkei : reprend 0,52% à 62.742, 2ème meilleure clôture
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 10:53

Deux séances de repli (-0,66% cumulé) et Tokyo repart à la hausse : le Nikkei reprend 0,52% à 62.742 et inscrit sa seconde meilleure performance historique.

Le Nikkei affiche toujours un score fleuve de 24,2% depuis le 1er janvier (soit une pente de 75% en annualisé) mais l'indice devra un jour ou l'autre revenir combler le "gap" des 59.706Pts du 1er mai.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Premier ministre britannique Keir Starmer à Paris le 17 avril 2026 ( POOL / Tom Nicholson )
    Keir Starmer va-t-il partir? Ce que l'on sait
    information fournie par AFP 12.05.2026 12:00 

    Le Premier ministre britannique Keir Starmer, dont le sort politique semble ne tenir qu'à un fil, a exprimé mardi sa volonté de "continuer à gouverner", malgré les appels à sa démission de plus de 70 députés de son camp travailliste et de certains ministres. Une ... Lire la suite

  • Le chanteur israélien Noam Bettan lors des répéitions pour la première demi-finale de l'Eurovision 2026 à Vienne, en Autriche, le 11 mai 2026 ( AFP / Tobias SCHWARZ )
    Première demi-finale de l'Eurovision, avec Israël
    information fournie par AFP 12.05.2026 11:55 

    Israël participe mardi soir à la première demi-finale du concours de l'Eurovision, ébranlé cette année par le plus important boycott de ses 70 ans d'histoire, en raison de la présence de ce pays. Alors que 15 candidats s'apprêtent à fouler la scène de la Stadthalle ... Lire la suite

  • Réunion du collège des commissaires européens à Bruxelles
    L’UE entend encadrer les réseaux sociaux pour protéger les mineurs, déclare Ursula von der Leyen
    information fournie par Reuters 12.05.2026 11:53 

    L'Union européenne met ‌au point actuellement une réglementation visant à encadrer les modèles ​économiques des réseaux sociaux afin de protéger les mineurs, a déclaré mardi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der ​Leyen. Les nombreux préjudices ... Lire la suite

  • Le MV Hondius prend la mer après avoir quitté le port de Granadilla de Abona, sur l'île espagnole de Tenerife, le 11 mai 2026 ( AFP / JORGE GUERRERO )
    Hantavirus: le MV Hondius fait route vers les Pays-Bas après la fin des évacuations
    information fournie par AFP 12.05.2026 11:41 

    Le MV Hondius fait route mardi vers les Pays-Bas après l'évacuation sous haute protection, dans l'archipel espagnol des Canaries, de plus d'une centaine de passagers et membres d'équipage de ce bateau de croisière où a été détecté un foyer d'hantavirus. "Mission ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank