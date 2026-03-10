Nikkei : rebondit de 2,9% vers 54.250
Le Nikkei a préservé in extremis sa MM100 (52.000Pts) et se redresse au contact de l'ex-résistance des 54.487 du 14 janvier, et pourrait tester celle des 54.720 du 3 février.
En cas de rechute, le Nikkei pourrait revenir combler le "gap" des 50.534 du 2 janvier puis celui des 49.766 du 19/12/2025 avant de tester le support des 48.600 des 19 et 25 novembre dernier.
