Nikkei : perd jusqu'à -7,5% avec un baril à 119$ (en matinée)
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 09:46

La flambée du pétrole précipite le Nikkei vers 52.730 (-5,2%) ce qui réduit le gain annuel de moitié en 1 semaine (après une consolidation de -3% hebdo, du 2 au 6 mars).

Cela faisait bonne demi douzaine d'année (période Covid) que Nikkei n'avait pas chuté de de plus de 7,5% en intraday (jusque vers 51.407) : l'indice vient de casser tous ses supports court terme (dont la MM50) et d'effectuer la fermeture du "gap" des 51.987 du 12 janvier.
Le Nikkei préserve in extremis sa MM100 (52.000Pts) mais pourrait revenir combler le "gap" des 50.534 du 2 janvier puis celui des 49.766 du 19/12/2025 avant de tester le support des 48.600 des 19 et 25 novembre dernier.

