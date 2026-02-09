 Aller au contenu principal
Nikkei : mini-krach haussier (post électoral) de 3,9% à 56.364
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 10:42

Le Nikkei enregistre son second mini-krach haussier de l'année (post électoral cette fois) de 3,9% à 56.364.
Le triomphe de la Première Ministre Sanae Takaïchi -dont la coalition passe d'une courte majorité à une domination hégémonique de 2/3 du parlement- euphorise la bourse puisque le gouvernement va pouvoir dérouler son plan de relance fiscal massif sans la moindre restriction.
Le Nikkei ouvre un énorme "gap d'évasion" haussier de 5% initialement, entre 54.253 et 57.330, pour en terminer plutôt dans les "plus bas du jour" après avoir longuement flirté avec les 56.600 (durant plus de 4 heures).
La dernière oscillation entre 52.650 et 54.750 validait un objectif de 56.850 qui a même été franchi dès les 1ers échanges : passé cette limite, l'objectif devient "vers 'infini et au-delà".

