Nikkei : mini-krach haussier (post électoral) de 3,9% à 56.364
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 10:42
Le triomphe de la Première Ministre Sanae Takaïchi -dont la coalition passe d'une courte majorité à une domination hégémonique de 2/3 du parlement- euphorise la bourse puisque le gouvernement va pouvoir dérouler son plan de relance fiscal massif sans la moindre restriction.
Le Nikkei ouvre un énorme "gap d'évasion" haussier de 5% initialement, entre 54.253 et 57.330, pour en terminer plutôt dans les "plus bas du jour" après avoir longuement flirté avec les 56.600 (durant plus de 4 heures).
La dernière oscillation entre 52.650 et 54.750 validait un objectif de 56.850 qui a même été franchi dès les 1ers échanges : passé cette limite, l'objectif devient "vers 'infini et au-delà".
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 9 février - ** Le groupe Melius Research abaisse la note de l'action Microsoft MSFT.O ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite
-
La Première ministre ultra-conservatrice nippone Sanae Takaichi a estimé lundi que les Japonais voulaient un "important changement de politique", au lendemain d'élections législatives qui ont vu son parti conquérir une majorité des deux-tiers à la chambre basse ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer