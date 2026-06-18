Nikkei : dopé par la signature du 'MOU', s'envole au-delà 71.000

Avec la signature du "MOU" entre l'Iran et les US, le Nikkei inscrit un 3ème doublé : record absolu intraday à 71.400 ( 2,4%) et record à 71.080 ( 1,7%) en clôture.

Le gain annuel atteint cette fois 42% en 24 semaines : la barre des 100% en rythme annuel est franchie.

Au-delà de la résistance oblique moyen terme des 70.000 -c'est chose faite- il n'y a plus d'obstacle graphique : "sky is the limit" !