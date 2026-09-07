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Nikkei : début de semaine tonitruant ( 2,12%) malgré le pétrole
information fournie par Zonebourse 07/09/2026 à 09:52
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Seconde séance de hausse pour Nikkei qui s'envole de plus de 2,1% vers 66 400, dopé par les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle, dans le sillage du "SOXX" à Wall Street vendredi ( 3,35%).

Tokyo qui a choisi d'ignorer la nouvelle hausse du pétrole, des taux remontés à 2,925% inscrit son plus haut niveau de clôture depuis le 28 août.

Le Nikkei referme ainsi le "gap" baissier des 65 576 du 1er septembre : en cas de pullback, le Nikkei pourrait s'appuyer sur le support oblique court terme des 63 900 (issu du plancher des 51 000 du 31 mars).

Pétrole et parapétrolier
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