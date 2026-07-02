Nikkei : coup d'arrêt à la hausse, rechute de -2,5%, cassure des 69.200

Le 3ème trimestre avait bien commencé à Tokyo, ( 0,6% à 70.475), mais le Nikkei rechute soudain de -2,5% vers 68.730.

La baisse du Yen qui dopait la compétitivité des entreprises nipponnes s'enraye, des doutes sur la soutenabilité de la hausse resurgissent, les valorisations apparaissent trop élevées sur les fabriquant de semiconducteurs : la tendance se fragilise, le support court terme des 69.200 est enfoncé mais pas celui des 68.400 qui correspond à l'ex-zénith du 4 juin, et il reste de la marge avant de menacer le support oblique des 66.300.