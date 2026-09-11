 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nikkei : cassure des 64 200, score hebdo de -1,5%
information fournie par Zonebourse 11/09/2026 à 09:08
Ajouter Boursorama à vos sources

La bourse de Tokyo décroche de 1,95% et en termine juste sur le seuil des 64 000, ce qui fait ressortir la semaine en repli de -1,5%.

Le Nikkei a par ailleurs chuté de -3,4% en séance (63 208) et cela valide de façon claire la cassure du plancher des 64 200 du 3 septembre.

Le prochain objectif devient le support des 60 250 du 30 juillet dernier ("fixing" d'ouverture) qui sera bientôt renforcé par le support oblique long terme (issu du plancher des 31 000 du 7 avril 2025).

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
105,46 -3,50%
BIOPHYTIS
0,055 -17,66%
CAC 40
8 155,95 +0,48%
2CRSI
29 -4,35%
DBT
0,0814 +35,67%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank