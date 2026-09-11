Nikkei : cassure des 64 200, score hebdo de -1,5%

La bourse de Tokyo décroche de 1,95% et en termine juste sur le seuil des 64 000, ce qui fait ressortir la semaine en repli de -1,5%.

Le Nikkei a par ailleurs chuté de -3,4% en séance (63 208) et cela valide de façon claire la cassure du plancher des 64 200 du 3 septembre.

Le prochain objectif devient le support des 60 250 du 30 juillet dernier ("fixing" d'ouverture) qui sera bientôt renforcé par le support oblique long terme (issu du plancher des 31 000 du 7 avril 2025).