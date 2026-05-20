Nikkei: 5ème baisse consécutive, de -1,23%, avec taux à 2,8%

Le Nikkei aligne une 5ème baisse consécutive et accélère la cadence avec -1,23% vers 59.804.

La perte a même atteint -2,5% en séance, avec un plancher à 59.292 (ex-zénith du 26 février), comblant au passage le "gap" des 59.706Pts du 1er mai.

Le prochain objectif à la baisse sera le comblement du "gap" des 57.780 du 14 avril puis 56.765 du 13 avril puis le test des 56.566, plancher du 17 février.