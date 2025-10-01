 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 923,61
+0,35%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nikkei : 4ème séance de repli, referme le 'gap' des 44.372Pts
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 10:31

Le Nikkei entame le 4ème trimestre par une 4ème séance de repli consécutive (-0,85% vers 44.550) et atteint en séance le 1er objectif à la baisse situé vers 44.372E, 'gap' resté béant depuis le 11/09 (avec un 'plus bas en séance' de 44.357).
Le Nikkei dispose encore du support oblique moyen terme qui gravite vers 44.000 mais pourrait vite subir l'attraction du 'gap' des 43.848, du 10 septembre, puis des 43.220E du 5 septembre.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank