Wall Street ouvre en ordre dispersé, la Fed dans le viseur

Des gens devant un panneau de Wall Street près de la Bourse de New York à New York

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé lundi, les investisseurs attendant la réunion de la Réserve fédérale (Fed) plus tard cette semaine et des indications sur l'évolution future des taux d'intérêt.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 46,67 points, soit 0,10% à 47.908,32 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,09% à 6.876,60 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,31%, soit 73,42 points, à 23.651,55 points.

Les investisseurs s'attendent largement à une nouvelle baisse des coûts d'emprunt mercredi à l'issue de la réunion de la banque centrale américaine, un scénario qui n'a pas changé de manière substantielle avec les derniers indicateurs économiques et qui a soutenu l'humeur des marchés ces dernières semaines.

La prudence reste toutefois de mise, car les membres de la banque centrale sont divisés sur la portée et la pertinence de ce nouvel assouplissement, ce qui pourrait donner lieu à de nombreuses dissensions.

Les perspectives économiques et les commentaires du président de l'institution, Jerome Powell, feront l'objet d'une attention particulière, alors que la banque centrale doit changer de présidence dans les mois à venir et que les investisseurs tentent d'anticiper l'orientation de la politique monétaire à plus long terme.

Dans l'actualité des entreprises, Paramount Skydance prend 4,5% dans les premiers échanges après avoir annoncé peu avant l'ouverture de la Bourse une contre-offre hostile d'une valeur de 108,4 milliards de dollars (93 milliards d'euros) pour acquérir Warner Bros Discovery, mettant ainsi à mal le projet de Netflix de racheter certaines divisions du géant américain des médias pour 72 milliards de dollars.

Le titre Warner Bros Discovery Inc grimpe de 6,90%, tandis que Netflix cède 2,07%.

Confluent s'envole de plus de 28% après que IBM a annoncé lundi son intention de racheter la société d'infrastructure de données dans le cadre d'une transaction évaluée à 11 milliards de dollars (9,44 milliards d'euros).

