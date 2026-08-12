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Nikkei : 3% en 2 séances, se dirige vers 68.400
information fournie par Zonebourse 12/08/2026 à 10:12
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Après son gain de 2,1%, le Nikkei rajoute 0,86% à 67.550 et déborde l'ex plancher de 66.820 testé du 8 juillet au 17 juillet.

Le Nikkei devrait bientôt affronter les 68.400, résistance remontant au 3 juin dernier.

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