Nikkei : 3% en 2 séances, se dirige vers 68.400

Après son gain de 2,1%, le Nikkei rajoute 0,86% à 67.550 et déborde l'ex plancher de 66.820 testé du 8 juillet au 17 juillet.

Le Nikkei devrait bientôt affronter les 68.400, résistance remontant au 3 juin dernier.