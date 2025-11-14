 Aller au contenu principal
Nikkei : -1,77% à 50.373, -2,2% hebdo, prochain objectif 48.435
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 09:18

Le Nikkei finit la semaine sur un pullback plus appuyé : -1,77% à 50.373, (l'indice a reculé jusqu'à -2% en séance) soit un repli global de -2,2% en hebdo , ce qui l'éloigne de -4% par rapport à son zénith des 52.411 du 3 novembre.
Le Nikkei est revenu tutoyer son récent plancher des 50.212 du 5 novembre dernier, et il reste des 'gaps' à combler, comme celui des 48.435 du 24/10, des 48.866 du 23/10, des 48.140 du 17/10 puis celui des 45.778 du 3 octobre.

