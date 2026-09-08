Nikkei : -1,7%, entre flambée du Yen et du Dollar

Contrepied baissier de -1,7% sur le Nikkei qui avait bondi de 2,1% et qui termine au plus bas du jour à 65.269.

Tokyo semble prendre conscience de la montée des tensions dans le Golfe Persique qui sous-tend la hausse du pétrole, lequel tutoie les 100 USD... la montée de 1,5% du Yen en 48H (vers 153 face au $) fait le reste.

En cas de poursuite du "pullback", le Nikkei devrait combler le "gap" des 65 182, tester le récent palier des 64 200 puis le support oblique court terme des 63 900 (issu du plancher des 51 000 du 31 mars).