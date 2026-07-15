Nikkei : 1,5% à 68.750, teste une oblique baissière

La bourse de Tokyo progresse de 1,5%, et en termine presque au plus haut du jour, à 68.750Pts malgré la remontée du pétrole (vers 86 USD sur le Brent) suite à l'escalade militaire dans le Golfe et le blocage total du détroit d'Ormuz.

Le Nikkei reprend 2,25% en 48H, comme si les problèmes de soutenabilité de la dette et d'inflation avaient disparu : le marché obligataire semble en être convaincu, avec un rendement du "10 ans" revenu de 2,80 à 2,683% en 48H.

Le Nikkei repasse au-dessus de l'ex-support court terme des 68 400 (ex zénith du 3 juin), lequel coïncide avec l'oblique baissière court terme (issue du zénith des 72.360 du 25 juin) : le prochain objectif à la hausse redevient 70.000Pts.