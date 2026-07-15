 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nikkei : 1,5% à 68.750, teste une oblique baissière
information fournie par Zonebourse 15/07/2026 à 09:20

La bourse de Tokyo progresse de 1,5%, et en termine presque au plus haut du jour, à 68.750Pts malgré la remontée du pétrole (vers 86 USD sur le Brent) suite à l'escalade militaire dans le Golfe et le blocage total du détroit d'Ormuz.

Le Nikkei reprend 2,25% en 48H, comme si les problèmes de soutenabilité de la dette et d'inflation avaient disparu : le marché obligataire semble en être convaincu, avec un rendement du "10 ans" revenu de 2,80 à 2,683% en 48H.

Le Nikkei repasse au-dessus de l'ex-support court terme des 68 400 (ex zénith du 3 juin), lequel coïncide avec l'oblique baissière court terme (issue du zénith des 72.360 du 25 juin) : le prochain objectif à la hausse redevient 70.000Pts.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
86,34 +1,41%
2CRSI
28,6 +1,42%
CAC 40
8 363,06 -0,05%
TOTALENERGIES
70,75 -0,63%
SOITEC
104,35 +1,56%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank