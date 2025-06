Nikkei: +1,26% à 38.311,illustre 'acheter au son du canon' information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 08:59









(CercleFinance.com) - Le Nikkei reprend +1,26% à 38.311, faisant fi des tensions géopolitiques : vu du Japon, le conflit est resté circonscrit aux 2 protagonistes que sont l'Iran et le Japon, pas de flambée -supplémentaire- du pétrole (même s'il reste à des niveaux élevés, pas de fermeture du détroit d'Ormuz (pour l'instant).

Le comblement du 'gap' des 37.756Pts a été validé vendredi, le dicton 'acheter au son du canon' semble fonctionner : le prochain objectif redevient le double-sommet des 38.430 des 29 mai et 11 juin.







