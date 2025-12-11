 Aller au contenu principal
Nikkei : -0,9% vers 50.150, retour de la volatilité
11/12/2025

La bourse de Tokyo rechute de -0,9% vers 40.150 et on assiste au retour de la volatilité (50.875 au plus haut,49.926 au plus bas).
L'indice vient de faire une incursion sous 50.000 (support oblique moyen terme) et le comblement du "gap" des 48.140 du 17 octobre serait le prochain objectif technique.

