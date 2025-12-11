Nikkei : -0,9% vers 50.150, retour de la volatilité
information fournie par Zonebourse 11/12/2025 à 08:59
L'indice vient de faire une incursion sous 50.000 (support oblique moyen terme) et le comblement du "gap" des 48.140 du 17 octobre serait le prochain objectif technique.
