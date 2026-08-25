Nikkei : 0,5% après virage à 180° de 2% en intraday

La séance avait bien mal débuté ce mardi, perdant -1,4% dans les premiers échanges (64.610 au plus bas)... puis la vapeur s'est inversée et l'indice a repris près de 2% pour en terminer à 65.856, soit 0,5%.

Mais le Nikkei reste ancré sous l'ex palier de soutien des 66.000 : le mouvement de repli amorcé sous 69.220 le 17 août devrait déboucher sur le comblement du "gap" des 64.240 du 4 août puis le test du support oblique court terme des 63.900 (issue du plancher des 51.000 du 31 mars).