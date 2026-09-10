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Nikkei : 0,2%, retrouve ses niveaux de mardi
information fournie par Zonebourse 10/09/2026 à 09:57
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Tokyo qui rebondit de 0,2%, digère les tensions dans le Golfe Persique qui propulsent le pétrole "Brent" au-delà des 100 USD.

Le Nikkei retrouve au point près ses niveaux de clôture de mardi après avoir comblé hier matin le "gap" des 65 182.

La tendance court terme demeurant plutôt négative, l'indice pourrait ensuite fléchir en direction du récent palier des 64 200 puis du support oblique court terme des 63 900 (issu du plancher des 51 000 du 31 mars).

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