Arthur Desmas prend sa retraite pour des problèmes de commotions cérébrales

Casse-tête et crève cœur. À seulement 32 ans, Arthur Desmas a annoncé, ce mercredi soir, au micro de Canal+ sa fin de carrière. Le gardien qui évoluait jusque-là à Al-Duhail, au Qatar, n’est pas lassé, mais il ne peut plus jouer convenablement. « Ce n’est même pas moi qui prend la décision , c’est le neurochirurgien qui m’a dit : ‘Écoute, ça n’évolue pas, il va falloir que tu mettes un terme à ta carrière.’ » , a-t-il expliqué sans filtre.

De nombreuses séquelles

Passé par Niort, Rodez, Clermont et Le Havre, il a effectivement subi plusieurs commotions cérébrales au cours de sa carrière et en paie aujourd’hui les conséquences. « Les commotions dans le foot, on n’en parle pas beaucoup , ce n’est pas comme dans les sports de contact comme le rugby ou la boxe. C’est quelque chose qu’il faut, à mes yeux, mettre un petit peu plus en valeur aujourd’hui » , a indiqué le Breton, prêt à sensibiliser sur les dangers.…

EL pour SOFOOT.com