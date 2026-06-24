Nike recrute son nouveau directeur financier chez Pfizer

Nike a annoncé mardi soir la nomination de David Denton, l'actuel directeur financier de Pfizer, au poste de directeur financier du groupe, avec une prise de fonctions qui sera effective le 16 août prochain.

En charge depuis 2022 des finances du géant pharmaceutique américain, il remplacera Matthew Friend, qui quittera l'équipementier sportif en septembre 2026, un départ à l'amiable qui ne traduit aucun désaccord stratégique entre les deux parties, précise l'entreprise dans un document transmis à la SEC, l'autorité boursière new-yorkaise.

Cette nomination intervient alors que Nike est engagé dans un plan de redressement baptisé "Win Now" qui illustre la volonté d'Elliott Hill, son directeur général de retour aux manettes depuis la fin 2024, de simplifier l'organisation face à des ventes qui restent sous pression, tout particulièrement en Chine.

Fin mars, Nike avait averti que ses ventes sur le trimestre clos fin juin reculeraient de 2 à 4%, avec une chute attendue de 20% en Chine, marché clé du groupe, tandis que la pression promotionnelle continue de peser sur les marges.

Depuis le début de l'année, le titre recule de plus de 33%, à comparer avec un gain de 7,6% pour l'indice S&P 500.

Un "package" de rémunération résolument attractif

Agé de 60 ans, Denton était, avant son passage chez Pfizer, le directeur financier de la chaîne de magasins de bricolage Lowe's.

La structure de la rémunération s'articule autour d'un salaire de base annuel de 1,45 million de dollars, auquel s'ajoutera un bonus annuel cible représentant 120% de son salaire de base (soit environ 1,74 million de dollars), ainsi qu'une attribution annuelle d'intéressement à long terme d'une valeur cible de 11,5 millions de dollars, prévue sous la forme d'un versement d'actions.

Pour fidéliser son cadre, le géant américain du sportswear prévoit également d'intégrer de généreuses primes uniques à l'embauche. Celui-ci percevra ainsi une prime de bienvenue immédiate en numéraire de 7,25 millions de dollars dès sa première paie, complétée par une prime de performance à long terme de 4 millions de dollars, dont les droits seront définitivement acquis en décembre 2027, sous réserve de l'atteinte d'objectifs spécifiques.