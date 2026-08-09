Lionel Messi fait ses adieux à son père, figure tutélaire de son itinéraire

Lionel Messi et son épouse Antonela Roccuzzo, le 8 août 2026, à leur arrivée en jet privé à Rosario en Argentine, où le père et agent de la star du football doit être inhumée ( AFP / Luis ROBAYO )

Lionel Messi, dans l'intimité mais entouré de quelques compagnons de la sélection argentine, s'apprêtait dimanche à faire ses adieux a son père Jorge, décédé la veille a 68 ans, à la fois pilier émotionnel, soutien footballistique, et agent de la star mondiale depuis l'enfance.

L'octuple Ballon d'Or est arrivé a 20h40 locales samedi soir à Rosario, sa ville natale, en avion privé depuis Miami, avec son épouse Antonela Rocuzzo et leurs enfants, et s'est rendu aussitôt vers la proche ville de Pérez, où doit avoir lieu dimanche la cérémonie dans l'intimité, dans un cimetière privé, à l'accès clos.

Les grilles du cimetière El Prado, désert dimanche matin, hormis des journalistes et quelques policiers, arboraient quelques messages griffonnés à la main sur une feuille de papier, et laissés depuis samedi par des fans: "Courage, Leo, On t'aime", "Courage, famille Messi !", aux côtés d'une large couronne de fleurs, a constaté l'AFP.

Des vigiles contrôlent l'accès au cimétière d'El Prado près de Rosario, où doit être inhumé le père de Lionel Messi, Jorge, le 9 août 2026 ( AFP / Luis ROBAYO )

Des coéquipiers de l'Albiceleste, au moins certains évoluant en Argentine, ont indiqué leur volonté de venir entourer leur capitaine.

"Ca lui fera sûrement du bien qu'on soit là", a déclaré le milieu de Boca Juniors et ancien joueur du Paris SG Leandro Paredes a des télévisions après le match Boca-Velez samedi soir. "Je dois parler avec quelques-uns de mes compagnons pour voir si on y va maintenant ou demain dans la journée".

L'hommage de De Paul

Le milieu de terrain argentin de Boca Juniors Leandro Parades lors d'une minute de silence en hommage au père de Lionel Messi, Jorge, avant un match contre Velez Sarsfield, le 8 août 2026 à Buenos Aires ( AFP / JUAN MABROMATA )

Selon certains medias, le milieu Rodrigo de Paul, proche de Messi et son coéquipier à l'Inter Miami, devait également voyager, après un match samedi contre Monterrey (1-2). De Paul après avoir inscrit un but, y a rendu hommage à son ami, en exhibant, sous son maillot N.7, un maillot floqué du N.10 de Messi.

Jorge Messi s'est éteint dans la nuit de vendredi à samedi, dans une clinique de Rosario. La cause du décès n'a pas été communiquée, mais selon certains médias, dont le quotidien Clarin, il souffrait d'un cancer.

Mi-juin, après quelques jours d'une forte couverture médiatique, la famille avait indiqué dans un communiqué qu'il se remettait "d'un problème de santé" et était "sous surveillance médicale", "évoluant favorablement", sans plus de précision.

Message de soutien adressé à Lionel Messi, dont le père Jorge est décédé, par des supporters de l'Inter Miami, avant un match contre Monterrey, le 8 août 2026 à Miami ( AFP / CHANDAN KHANNA )

Juste après la finale du Mondial perdue contre l'Espagne, Messi était venu quelques jours en famille à Rosario, dans la foulée des problèmes de santé de Jorge, qui avaient manifestement affecté le joueur pendant la compétition.

Déjà, l'absence inhabituelle du père au Mondial avait attiré l'attention. La star argentine, après avoir fondu en larmes en marquant contre l'Algérie, avait admis traversé "une situation extérieure au sport", sans précisions.

Messi affecté au Mondial

"J'ai passé quelques jours difficiles, compliqués", avait-il reconnu a posteriori. "mais je suis reconnaissant envers toute la délégation et mes coéquipiers, car ils ont été à mes côtés, comme toujours".

Figure tutélaire tout au long de la carrière de son fils, Jorge avait été son premier entraîneur, le père qui a tout quitté pour l'accompagner en Espagne, puis l'agent qui négocia en son nom des contrats astronomiques, du Barcelone au Paris SG à Miami.

Un supporteur de l'Inter Miami tient un drapeau argentin portant un message de soutien pour Lionel Messi à la suite de la mort de son père, le 8 août 2026 à Miami ( AFP / CHANDAN KHANNA )

Employé métallurgiste à Rosario, à 340 km au nord de Buenos Aires, Jorge s'occupait d'équipes de jeunes au petit club local de Grandoli. C'est lui qui a fait débuter le futur capitaine de l'Argentine, à quatre ans, sur les "potreros" de son quartier, ces terrains vagues bosselés où jouaient les gamins argentins.

Sa vie a basculé en 2000, lorsque le FC Barcelone a invité le jeune prodige, alors âgé de 13 ans, à venir en Catalogne pour y poursuivre son traitement pour un déficit de croissance, tout en jouant pour les équipes de jeunes du club.

Jorge Messi (g), père et agent de Lionel Messi, avant le match des qualifications pour le Mondial entre l'Argentine et le Pérou le 19 novembre 2024 à La Bomonera à Buenos Aires ( AFP / JUAN MABROMATA )

Jorge a alors laissé derrière lui son emploi en Argentine, son épouse et ses trois autres enfants, pour s'installer en Espagne avec Lionel.

"Quand nous sommes arrivés à Barcelone, je m'enfermais pour pleurer seul dans la chambre, et mon père faisait la même chose, sans que je le voie ou en pensant que je ne le voyais pas. On faisait comme si on allait bien tous les deux, mais on allait mal", avait raconté Messi dans une interview donnée à l'âge de 20 ans.

Des messages de sympathie ont afflué depuis samedi du monde du football, à l'image des clubs où Messi a évolué, comme le FC Barcelone, et de la Fédération espagnole notamment. Tandis que la Fédération argentine (AFA) faisait observer une minute de silence avant les matches, et arborer des brassards noirs dans toutes les catégories pour une semaine.