Un joueur de l'Inter Milan cité dans une sombre histoire de prostitution de mineurs

Encore une histoire bien louche. Ce mardi, la Gazzetta dello Sport révèle qu’ Alessandro Bastoni fait l’objet d’une enquête ouverte par le parquet de Milan pour une affaire de prostitution de mineure . Il est reproché au défenseur de l’Inter Milan une relation tarifée avec une mineure de 17 ans en juin 2020. Son nom est cité dans le cadre d’une enquête plus large autour d’un réseau d’ escorts girls .

Encore à ses balbutiements, l’enquête doit encore entendre plusieurs témoins, dont les joueurs Riccardo Calafiori, Daniel Maldini et Kevin Bonifazi seront entendus comme témoins (ils ne sont pas directement concernés par l’enquête). Un point sur lequel insiste déjà l’avocat de Bastoni auprès de nos confrères : « Mon client nie toute relation avec une jeune fille mineure. La convocation à comparaître le vendredi 3 juillet est incomplète ; nous ne savons rien de l’enquête. Nous déciderons ultérieurement si nous répondons ou non aux procureurs. » …

TJ pour SOFOOT.com