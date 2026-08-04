Nike perd du terrain après que JPM a averti que ses efforts de redressement pourraient peser sur ses résultats jusqu'à l'exercice 2028

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
4 août - ** Le titre Nike NKE.N recule d’environ 3 % en pré-ouverture après que J.P. Morgan a abaissé la recommandation sur le fabricant de vêtements de sport de “neutre” à “sous-pondérer” et ramené son objectif de cours de 47 à 40 dollars
** La société de courtage a indiqué que les discussions avec la direction et les documents récemment publiés suggèrent que l’impact des mesures de redressement “Win Now” de NKE se fera encore sentir tout au long du second semestre de l’exercice 2027 et jusqu’à l’exercice 2028, prolongeant ainsi la pression sur les résultats
** JPM ajoute que les mesures en cours, notamment la réorganisation des activités en Grande Chine et les fermetures de magasins en Amérique du Nord, créent des difficultés supplémentaires et augmentent le risque pesant sur les prévisions consensuelles
** L'action NKE a perdu environ 33 % depuis le début de l'année
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