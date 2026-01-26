 Aller au contenu principal
Nike enquête sur une possible fuite de données après une revendication de cyberattaque
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 20:03

Nike a confirmé lundi être en train d'enquêter sur une possible violation de données après qu'un groupe de cybercriminels, identifié sous le nom de World Leaks, a revendiqué avoir publié 1,4 téraoctet de données confidentielles issues de ses systèmes. L'entreprise américaine a indiqué dans un communiqué qu'elle "évaluait activement la situation" et prenait "très au sérieux la sécurité des données et la confidentialité des consommateurs". Aucun détail n'a été fourni quant à la nature des données ni à l'existence éventuelle d'une demande de rançon.

L'authenticité de la fuite, revendiquée sur le site de World Leaks, n'a pas pu être vérifiée de manière indépendante, et Nike n'a pas commenté le contenu potentiel de la brèche. Des partenaires clés comme Dick's Sporting Goods, Macy's ou JD Sports pourraient être concernés, mais n'ont pour l'heure pas réagi. L'action de Nike restait stable lundi matin, alors que le groupe est déjà sous pression commerciale dans un marché concurrentiel en évolution rapide.

Les cyberattaques visant les grandes entreprises se sont multipliées ces dernières années, avec des conséquences financières parfois majeures. MGM Resorts, Clorox et UnitedHealth Group ont notamment subi d'importantes perturbations en 2023 et 2024, avec des pertes pouvant atteindre plusieurs centaines de millions de dollars. L'enquête de Nike se poursuit alors que les autorités et les entreprises renforcent leurs efforts pour contenir les risques croissants liés aux rançongiciels.

