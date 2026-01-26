Nike enquête sur une possible fuite de données après une revendication de cyberattaque
26/01/2026
L'authenticité de la fuite, revendiquée sur le site de World Leaks, n'a pas pu être vérifiée de manière indépendante, et Nike n'a pas commenté le contenu potentiel de la brèche. Des partenaires clés comme Dick's Sporting Goods, Macy's ou JD Sports pourraient être concernés, mais n'ont pour l'heure pas réagi. L'action de Nike restait stable lundi matin, alors que le groupe est déjà sous pression commerciale dans un marché concurrentiel en évolution rapide.
Les cyberattaques visant les grandes entreprises se sont multipliées ces dernières années, avec des conséquences financières parfois majeures. MGM Resorts, Clorox et UnitedHealth Group ont notamment subi d'importantes perturbations en 2023 et 2024, avec des pertes pouvant atteindre plusieurs centaines de millions de dollars. L'enquête de Nike se poursuit alors que les autorités et les entreprises renforcent leurs efforts pour contenir les risques croissants liés aux rançongiciels.
Valeurs associées
|65,445 USD
|NYSE
|+0,67%
