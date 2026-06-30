Nike dépasse légèrement les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel

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Nike NKE.N a annoncé mardi un chiffre d'affaires trimestriel légèrement supérieur aux prévisions, alors que le plus grand fabricant mondial de vêtements de sport s'efforce de regagner la confiance des consommateurs et de rassurer les investisseurs quant à l'efficacité de sa stratégie de redressement.

La société a annoncé un chiffre d'affaires de 10,97 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) pour le quatrième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 10,86 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), selon les données compilées par LSEG.

Elliott Hill, directeur général de Nike, qui a pris les rênes de l’entreprise en 2024, s’est engagé à recentrer Nike sur des sports clés tels que le football et la course à pied. Il s’est également attaché à renouer les relations avec les détaillants grossistes, dont beaucoup avaient été rompues dans le cadre de la réorientation vers un modèle de vente directe aux consommateurs menée par l’ancien directeur général John Donahoe. Mais les investisseurs de Wall Street se montrent de plus en plus impatients face aux efforts de redressement menés depuis près de deux ans par Hill, alors que Nike peine à écouler ses stocks excédentaires et à redynamiser l’innovation produit. L’action a chuté de 35 % depuis le début de l’année. Les efforts de redressement de l’entreprise se sont également heurtés à un environnement macroéconomique de plus en plus difficile, en raison des droits de douane et de la guerre en Iran.

Les efforts de Nike pour écouler ses anciens stocks axés sur le lifestyle ont pesé sur ses marges.

Dans un contexte de baisse persistante des ventes, le géant des vêtements de sport a investi massivement dans le marketing à l’approche de la Coupe du monde cette année afin de stimuler son chiffre d’affaires et la visibilité de sa marque – et de mieux rivaliser avec des concurrents comme Adidas.

La société a annoncé un bénéfice par action de 72 centimes pour le quatrième trimestre, dont 52 centimes liés à la récupération attendue des droits de douane à l’importation.