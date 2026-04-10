Nike chute après la rétrogradation de Piper Sandler à "neutre"

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10 avril -

** Les actions du fabricant de vêtements de sport Nike

NKE.N chutent de près de 1 % à 43,69 $ dans les échanges de pré-marché

** Piper Sandler rétrograde l'action de "surpondérer" à "neutre" et réduit son objectif de cours de 60 $ à 50 $

** Elle indique que "même si nous nous attendons à ce que l'élan de performance dans l'ensemble du secteur se poursuive, NKE est à un trimestre de devoir égaler d'importants gains dans la course à pied".

** La société de courtage estime que l'athleisure (c'est-à-dire les vêtements de sport pour NKE) devient trop saturé dans l'ensemble du secteur, avec des métriques de fréquence à des niveaux de pointe

** "Bien que l'entreprise ne semble pas avoir suffisamment d'innovation pour combler ce vide de volume – parmi les nouveaux dirigeants nommés par Hill, la grande majorité sont chez NKE depuis environ 20 ans, et nous nous demandons s'il faut du sang neuf", déclare Piper Sandler.

** 40 analystes recommandent d'acheter l'action en moyenne; l'objectif de cours médian est de 57,5 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, NKE est en baisse d'environ 31 % depuis le début de l'année.